Yahya Abdul-Mateen II, nag-flex ng 60-carat brooch sa premiere ng 'Cliff Booth'
Nagpakitang-gilas si Yahya Abdul-Mateen II sa Netflix premiere ng The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Agaw-atensyon ang kanyang outfit dahil sa isang elegant pop of color na talagang mapapalingon ka.
Noong Lunes, November 16, rumampa ang actor gamit ang Bird on a Rock brooch mula sa Tiffany & Co. Ang jewelry piece na ito ay gawa sa yellow gold at platinum, at may nakapatong na citrine na higit sa 60 carats. Para lalong kumislap, nilagyan pa ito ng mga diamonds at pink sapphire. Let's be honest, hindi lang basta accessory 'to, investment piece na pang-malakasan.
Ang pagbabalik ni Cliff Booth
Naganap ang red carpet event sa TCL Chinese Theatre sa Hollywood. Ang movie ay isang sequel na dinirek ni David Fincher, habang si Quentin Tarantino naman ang nagsulat at nag-produce nito.
Babalik si Brad Pitt bilang si Cliff Booth. Para sa mga nakalimutan, unang lumabas ang karakter na ito sa comedy-drama ni Tarantino noong 2019 na Once Upon a Time… in Hollywood. Sa pagkakataong ito, papasok sa eksena si Abdul-Mateen bilang si Roderick "Hot Rod" Harrison. Ang role niya ay isang pro football champion na magiging movie star.
Sino ba namang hindi mag-e-enjoy sa transition from sports to showbiz? Isang classic trope pero siguradong exciting panoorin, lalo na't si Abdul-Mateen ang gumanap.
Mark your calendars
Kung excited na kayong mapanood ang movie, mag-a-open ito sa IMAX theaters sa November 25. Pero kung mas gusto ninyong mag-chill sa bahay, magiging available ito para i-stream sa Netflix sa December 23.
Hindi lang movie ang handog ni Tarantino. Sa December 8, ilalabas din niya ang novel na The Adventures of Cliff Booth na based mismo sa pelikula.
Kaya naman, ready na ba ang lahat para sa mas marami pang mis-adventures ni Cliff Booth, o baka naman mas focused lang tayo sa brooch ni Yahya?