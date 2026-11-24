Entertainment
Team International, hindi pinahirapan ang survey sa Family Feud
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 24, 2026
Sa episode ng Family Feud Philippines na umere noong 23 November 2026, binasican lang nila ang tanong kung ano ang sino-shoot ng isang lalaki sa basurahan habang sumisigaw ng "for three?".
Ayon sa pamagat ng episode, boom panis ang Team Local.
Ang Family Feud Philippines ay hino-host ni Dingdong Dantes at napapanood tuwing weekdays ng 5:40 PM sa GMA Network. Available din ang buong episodes sa GMA Play app.