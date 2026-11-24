Vice Ganda, Pokwang, at Ruby Ruiz, pasok sa revamped 41st Luna Awards nominees
Naglabas na ng official list of nominees ang Film Academy of the Philippines (FAP) para sa revamped 41st Luna Awards, at headline dito sina Vice Ganda, Pokwang, at Ruby Ruiz.
Para sa mga hindi updated, ang roster na ito ay para sa mga pelikulang lumabas mula October 2025 hanggang September 2026. May 20 categories na kasama ang major, technical, at short-form awards. Ito rin ang pagbabalik ng award-giving body matapos ang dalawang taong hiatus.
Pagdating sa dami ng nominations, nangunguna ang historical biopic na Quezon na may 13 nods. Kasama rito ang Best Picture, Best Director para kay Jerrold Tarog, at Best Actor para kay Jericho Rosales. Hindi rin naiwan ang supporting cast na sina Mon Confiado at Romnick Sarmenta na maglalaban para sa Best Supporting Actor.
Sumunod naman ang Filipiñana—na siya ring official entry ng Pilipinas para sa 99th Academy Awards—na may pitong nominations, kabilang ang Best Picture at Best Director para kay Rafael Manuel.
Bakbakan sa acting categories
Siguradong mainit ang labanan sa acting categories. Halimbawa, nakakuha ng Best Actor nod si Vice Ganda para sa Call Me Mother. Makakalaban niya rito sina Jericho Rosales (Quezon), Piolo Pascual (Manila’s Finest), Carlo Aquino (Bar Boys: After School), Elijah Canlas (Edjop), at Jojit Lorenzo (Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan).
Bagong sistema ng botohan
May bago ring format ang FAP sa voting process. Two-stage ito kung saan isang panel ng critics, academics, at industry leaders muna ang gumawa ng citation shortlist. Pagkatapos, mahigit 2,000 registered guild members ang bumoto gamit ang Single Transferable Vote system para mapili ang final nominees.
Markahan na ang calendars dahil ang 41st Luna Awards ceremony ay gaganapin sa December 10, 2026, sa Manila Hotel. Magbibigay rin ang FAP ng special citations para sa mga outstanding films mula 2024 at 2025 during the event.
Sino kaya ang mag-uuwi ng trophy sa Manila Hotel?