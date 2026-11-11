Yassi Pressman, happy na happy sa bago niyang chapter bilang engaged woman at producer
Sabi ni Yassi Pressman, ramdam na ramdam niya ang peace at gratitude ngayon dahil sa bagong chapter ng buhay niya bilang isang engaged woman at film producer. Sa isang ambush interview noong Tuesday, Nov. 10, sa grand media conference ng kanyang pelikula, sinabi niyang masaya siya at payapa ang kanyang puso.
Para sa kanya, malaking step ito tungo sa maturity. Pero don't worry, hindi raw nito naaapektuhan ang kanyang career. Nilinaw ni Yassi na walang connection ang love life niya sa pagpili ng acting projects; mas focus lang siya ngayon sa mga kwentong gusto niya talagang gawin.
Producer na rin si Yassi
Bukod sa pagiging lead actress, producer din si Yassi sa "Little Hope" na kasali sa Metro Manila Film Festival (MMFF) 2026. Aminado siya na hindi man ito ang pinaka-engrandeng production sa lineup, naniniwala naman siya sa ganda ng kwento nito.
Pagdating naman sa pagpapatakbo ng budget, inilarawan ni Yassi ang sarili bilang mahigpit sa gastos at maingat. Inamin niya na mahirap pala ang pagiging producer. Dahil dito, parang hindi na raw niya gagawin nang madalas ang pag-produce ng films. Open naman siya na mag-direct someday, pero hindi niya pa ito nakikita sa sarili niya sa ngayon.
Ang "Little Hope," na directed by Benedict Mique at produced by Lonewolf Films, ay tungkol sa isang pamilyang humaharap sa hamon ng sakit ng isang mahal sa buhay. Mapapanood ito sa mga sinehan nationwide simula Dec. 25 bilang bahagi ng MMFF 2026.
Sana all panatag ang loob at payapa ang puso, 'no? Kayo, ready na ba kayong maiyak sa sinehan sa Pasko?