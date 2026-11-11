Iñigo Pascual, chill lang sa love life ni Daddy Piolo
Ayaw i-pressure ni Iñigo Pascual ang dad niyang si Piolo Pascual na pumasok sa isang relationship. Sa TV5’s “Sa Tara Sa Paskong Kapatid” Thanksgiving Party sa Taguig City noong Lunes, November 9, sinabi ni Iñigo na buhay at puso naman ni Piolo ang pinag-uusapan, ayon sa kanya.
Naniniwala ang actor-singer na sa God’s perfect timing mahahanap ng dad niya ang tamang tao. Let's be honest, sino ba namang gustong ma-pressure sa pag-ibig? Tama si Iñigo na walang dapat gumawa niyan kahit kanino.
Hindi naman ito ang unang beses na napag-usapan ang pag-settle down ni Piolo. Noong April, nabanggit na niya na gusto niyang magkaroon ng anak, pero siyempre, dapat may asawa muna bago ang baby. Aminado rin si Piolo na may pros and cons ang pagiging single, pero enjoy naman daw niya ang buhay niya.
Pagdating naman sa sarili niyang love life, mukhang career muna ang priority ni Iñigo. Kababalik lang niya sa Philippines ngayong 2026 at kailangan niyang mag-focus para magawa nang tama ang lahat, lalo na’t siya ang mag-heheadline sa Philippine adaptation ng series na “The Good Doctor.”
Pero aminin natin, mahirap mag-focus kung may mga sightings! Kamakailan lang ay naiugnay si Iñigo kay actress Cassy Legaspi matapos silang makitang magkasama at mag-interact sa social media. Dati niyang inilarawan si Cassy bilang kanyang very very special friend.
Sana all may special friend, 'no? Kayo, tingin niyo ba ay darating na ang 'perfect timing' ni Piolo o mas okay na ang bachelor life?