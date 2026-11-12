Liwanag na naman: GMA Christmas Station ID 2026, nailabas na!
Nailabas na nitong Lunes, 9 Nobyembre 2026, ang Christmas Station ID ng GMA Network na pinamagatang “Liwanag Natin Ang Isa’t Isa.” Ang kanta ay tungkol sa pagbabahagi ng sariling liwanag sa ibang tao, kaya naman kitang-kita ang festive vibe sa video.
Siyempre, hindi mawawala ang mga heavy hitters ng network. Kasama sa video sina Marian Rivera, Dingdong Dantes, Alden Richards, David Licauco, Gabbi Garcia, Barbie Forteza, Heart Evangelista, Will Ashley, Mika Salamanca, Michael V., at Apl.De.Ap. Pati ang cast ng “It’s Showtime,” nagpakitang-gilas din dito.
Hindi lang ang mga sikat na artista ang bumida dahil kasama rin ang mga rising stars gaya nina Allen Ansay, Caprice Cayetano, Heath Jornales, Clifford, Sienna Stevens, at ang girl group na Yumi mula sa “Born to Shine.”
Kahit ang mga seryosong news anchors at journalists, naki-join din sa saya. Nandoon sina Jessica Soho, Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil, Kara David, Howie Severino, Atom Araullo, Kuya Kim Atienza, Lyn Ching, Susan Enriquez, Mariz Umali, Ivan Mayrina, Arnold Clavio, Suzi Entrata-Abrera, John Consulta, Maki Pulido, Sandra Aguinaldo, Joseph Morong, Mav Gonzalez, at Jun Veneracion.
Para sa visual, lahat sila ay may hawak na Christmas tree-shaped candles habang sumasayaw. Ang buong premiere ay napanood pagkatapos ng “24 Oras” nitong Lunes.
Let's be honest, cute 'yung concept ng candles, pero sana all ay may energy sumayaw gaya ng mga news anchors natin. Kayo, sino ang favorite niyo sa lineup?