Emma Watson, nagpakitang-gilas sa LACMA Art+Film Gala gamit ang sculptural dress
Nagpakitang-gilas ang British actress na si Emma Watson noong 7 November 2026 sa LACMA Art+Film Gala sa Los Angeles. Bagama't hindi siya nag-pose sa red carpet ng event, hindi niya hinayaang lumipas ang gabi nang hindi nakikita ng fans ang kanyang outfit. Nag-share siya ng mga photos sa kanyang Instagram Stories na kinuha ni photographer Rich Stapleton, kung saan kitang-kita ang kanyang striking ruby-red sculptural gown.
Let's be honest, talagang head-turner ang look na ito. Ang gown ay isang glossy at corseted creation na may sculpted detailing at off-the-shoulder straps. Ang masterpiece na ito ay gawa ng multidisciplinary artist na si Caroline Zimbalist at sinetup ng stylist na si Jared Ellner. Hindi lang ito basta magandang damit; isa itong fusion ng fashion, sculpture, at performance art.
Paano ginawa ang sculptural dress?
Kung curious kayo kung paano nabuo ang ganitong klaseng dress, heto ang process na ibinahagi ni Watson. Hindi ito ordinaryong tahi dahil gumamit si Zimbalist ng isang biopolymer-based material. Ang proseso ay nagsimula sa pag-init ng materyales, pag-mix nito, at pagbuhos nang mano-mano o by hand nang direkta sa silk. Para makuha ang tamang softness at flexibility ng gown, gumamit din sila ng plant-derived glycerin.
Seryoso, ang level ng creativity dito ay next level. Hindi lang ito basta para sa aesthetics kundi may malalim na mensahe rin. Sa kanyang Instagram story, ikinonekta ni Watson ang gawa ni Zimbalist sa environmental awareness. Ayon sa kanya, Nature is one of our greatest sources of inspiration. Dagdag pa niya, The wild places that inspire us are also places our plastic ends up.\ Isang matalinong paraan para ipaalala sa atin na habang humahanga tayo sa ganda ng kalikasan, dapat din nating isipin ang polusyon sa plastic.
Ang status ni Emma sa acting world
Siyempre, hindi mawawala ang usap-usapan tungkol sa kanyang career dahil matagal na siyang low profile sa entertainment industry. Matapos siyang sumikat worldwide bilang Hermione Granger sa Harry Potter franchise—na natapos sa Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 noong 2011—naging mas selective na siya sa mga projects. Ang huling major feature-film appearance niya ay noong 2019 sa adaptation ng Little Women ni Greta Gerwig, kung saan gumanap siya bilang Meg March.
Kahit na maraming nag-speculate kung nag-retire na ba siya, nilinaw ni Watson ang tungkol dito. Noong September 2025, sa kanyang pag-appear sa On Purpose podcast ni Jay Shetty, sinabi niya, I'll never say that I'll quit acting. I'll always be an actor. I'm still open to doing it again.\ Kaya’t kahit bihira na siyang makita sa movies, hindi ibig sabihin na ayaw na niya. Open pa rin siya sa mga bagong opportunities.
Siyempre, hindi kumpleto ang look kung wala ang kanyang creative team. Binigyan din niya ng credit si Jared Ellner, Rich Stapleton, makeup artist na si Katie Mellinger, at hairstylist na si Daniel Moon para sa overall vibe ng kanyang rare public appearance.
Kailan kaya natin siya makikita ulit sa isang pelikula, o baka naman sa susunod na gala na lang tayo mag-aabang ng ganitong level ng fashion?