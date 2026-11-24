Marian Rivera, naging emotional sa 11th birthday ng anak na si Zia
Naging emotional si Marian Rivera sa pagdiriwang ng ika-11 na kaarawan ng kanyang anak na si Maria Letizia “Zia” Dantes. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress ang kanyang pagmamalaki at pasasalamat, at sinabing isa ang pagiging ina sa pinakamalaking regalo sa kanyang buhay.
Happy 11th birthday, Zia. Being your Mama is a blessing I thank God for every day, sulat ni Marian. Hindi rin niya naiwasang magbiro tungkol sa musical abilities ng anak. Sabi niya, You put your whole heart into singing. I could listen to you all day. Buti na lang di ka sa akin nag mana!
Kuwento ng actress, naging bahagi na ng daily routine nila ang pagkanta at pagtugtog ni Zia ng piano, lalo na sa umaga bago pumasok sa school. Bukod sa music, proud din si Marian sa dedication ni Zia sa swimming at horseback riding dahil dito nahahasa ang confidence ng bata.
Inamin ni Marian na kinakabahan siya minsan kapag nakikita niyang nakasakay sa kabayo si Zia, pero kumakalma raw siya dahil sa isang tingin lang ng anak na tila nagsasabing, It’s okay, Mama.
Pero higit sa lahat, ang pinaka-proud na part ni Marian ay ang character ni Zia—yung pagiging mabait, ang pananalig sa Diyos, at ang pagmamalasakit sa ibang tao. Binanggit din niya na ang ngiti ni Zia ang nagbibigay ng saya sa buong pamilya.
Siniguro ni Marian na laging nandiyan ang suporta niya, pati na ang asawang si Dingdong Dantes at ang bunso nilang si Sixto, sa bawat stage ng buhay ni Zia. Mama, Dada, and Sixto love you so much. We’ll be cheering for you at 11 and at every age after that, pagtatapos niya sa kanyang tribute.