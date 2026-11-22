Sorbetes at sampaguita: Bea Millan-Windorski, niyanig ang Puerto Rico sa mga PH-inspired looks
Sino ba namang hindi mapapalingon sa mga outfit ni Bea Millan-Windorski? Sa kanyang paglahok sa mga pre-coronation activities ng Miss Universe 2026 sa Puerto Rico, hindi lang ganda ang dinala ng ating representative kundi pati na rin ang yaman ng kulturang Pilipino.
Kuhang-kuha ni Bea ang atensyon sa pamamagitan ng mga ensembles na inspired sa mga paboritong Pinoy treats, traditional craftsmanship, at mga kilalang destinasyon sa bansa. Hindi rin nawala ang mga simbolo ng national identity sa kanyang mga fashion choices, na tila ginawang walking museum ng heritage ng Pilipinas habang nasa abroad.
Mula sa sorbetes hanggang sa sampaguita, dala ni Bea ang mga kuwentong Pilipino sa kanyang mga suot sa Puerto Rico.
Saan kaya aabot ang creativity ng mga looks niya bago ang coronation night?