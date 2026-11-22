Michael V., wagi na naman as 'Pak na Pak na Comedian' sa RAWR Awards 2026
Siyempre, as expected, nailista na naman si Michael V. sa mga nanalo sa RAWR Awards X at SILOG Awards 2026. Nakuha niya ang titulong 'Pak na Pak na Comedian,' isang recognition na organized ng LionhearTV para sa mga outstanding achievements sa entertainment industry.
Sa totoo lang, hindi na tayo nagulat kasi base sa LionhearTV, combination ng votes mula sa press, PR professionals, at mga fans ang nag-determine ng winners. Aminin natin, deserve na deserve ni Bitoy ang gantas na 'yan dahil sa walang katapusang tawa na binibigay niya sa atin.
Pero teka, hindi lang 'yan ang achievement niya nitong mga huling buwan ng taon. National winner din siya sa Best Actor in a Comedy Role category sa Asian Academy Creative Awards (AACA) dahil sa kanyang performance sa Pepito Manaloto. Talagang nasa peak ang comedy game niya ngayon.
Dagdag pa rito, nanalo rin siya bilang Best Comedy Actor sa 7th Alta Media Icon Awards (2026), na inorganize ng University of Perpetual Help System DALTA - Las Piñas. Hindi rin nagpa-huli si Manilyn Reynes na nanalo naman bilang Best Comedy Actress sa parehong awards ceremony.
Kasalukuyan pang pinamumunuan ni Bitoy ang sitcom na Pepito Manaloto: Tuloy Ang Kuwento at ang Bubble Gang, na siyang longest-running gag show sa bansa. Pioneer siya sa programang ito at kakacelebrate lang ng 31st anniversary nito noong October. Kung gusto niyo ng tawa, mapapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo ng 6:20 p.m.
Sino pa ba talaga ang tatalo sa hari ng comedy?