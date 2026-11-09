Taylor Swift at Karlie Kloss, wala na talagang bad blood!
Wala na talagang away-bestie dahil nagpakita na ng sweet reunion sina Taylor Swift at Karlie Kloss sa Arrowhead Stadium noong Nobyembre 8. Sama-samang nanood ang dalawa sa laro ng Kansas City Chiefs laban sa New York Jets para suportahan ang asawa ni Taylor na si Travis Kelce sa kanyang 200th game sa NFL.
Kitang-kita sa mga fan footage sa social media na all smiles ang dalawa, kung saan nagyakapan pa sila habang nag-a-applaud. Naka-striped red sweater si Taylor, habang kasama naman nila sa suite ang limang taong gulang na anak ni Karlie at Joshua Kushner na si Levi. Hindi rin nagpa-huli sa pagsuporta kina Kelce ang mga magulang ni Taylor na sina Andrea at Scott Swift, pati na ang biyenan niyang si Donna Kelce.
Kaya lang, talagang mapapansin ang reunion na ito dahil dati ay balitang nag-grow apart ang dalawa matapos maging best friends noong mid 2010s. Nagsimula ang speculation noong 2017 nang mapansin na wala ang pangalan ni Karlie sa T-shirt na suot ni Taylor sa music video ng “Look What You Made Me Do,” na may listahan ng kanyang girl squad.
Sinubukan naman ni Karlie na pakalmahin ang mga chismis noong 2018 sa pamamagitan ng pag-post ng photo nila backstage sa Reputation tour, pero hindi dumalo si Taylor sa kasal ni Karlie at Kushner ilang buwan matapos doon. Pero mukhang burado na talaga ang anumang lamat sa friendship nila matapos dumalo sina Karlie at Joshua sa kasal nina Taylor at Travis sa Madison Square Garden noong Hulyo.
Noong Hulyo 28, naging protective pa si Karlie sa privacy ng mga kaibigan niya nang tanungin siya sa Today tungkol sa kasal, pero pinuri niya ang dalawa bilang isang "amazing couple" at sinabing masaya siya para sa kanila.
Honestly, kung nakaya nilang i-resolve ang drama after all these years, sana all na lang tayo sa peace of mind nila!