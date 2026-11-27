Kathryn Bernardo, nag-masterclass sa rain scene ng Someone, Someday
Grabe ang pag-deliver ni Kathryn Bernardo sa kanyang "rain scene" sa primetime drama na Someone, Someday. Pinuri ng mga viewers ang kanyang gripping performance kung saan hinarap niya ang isang matinding emotional breakdown habang bumubuhos ang ulan.
Sa nasabing sequence, na napanood na ng ilan sa advance release sa Netflix, kitang-kita ang transition ni Kathryn mula sa pag-iyak hanggang sa pag-luhod para humingi ng tawad sa character na ginagampanan ni James Reid. Ayon sa mga fans, isa itong napakahusay na pag-arte.
Ang eksenang ito ay isang major turning point sa kwento. Nag-trigger ito nang maalala ng character ni Kathryn na si Billy ang isang traumatic childhood event. Dito lumabas ang posibilidad na siya ang may pananagutan sa hit-and-run death ng nanay ni Jordan, na ginagampanan ni James.
Habang sinusubukan nilang alamin ang katotohanan tungkol sa trahedya, kailangan ding i-navigate ni Billy ang komplikadong relasyon nila ng kanyang half-sister na si Bea, na ginagampanan naman ni Maja Salvador. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin si Billy na magtiwala kay Bea kahit paulit-ulit na itong sumusubok na makipag-ayos.
Kasalukuyan nang nasa huling dalawang linggo ang Someone, Someday. Ang Episode 82 ay streaming na nang maaga sa Netflix. Mapapanood din ito sa telebisyon tuwing weeknights sa ganap na 8:45 PM sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at TFC. Para naman sa mga gustong mauna, available ang episodes 48 hours ahead sa iWant.
Let's be honest, ibang level talaga kapag si Kathryn ang humugot. Ready na ba ang mga tissue niyo para sa finale?