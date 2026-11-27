Mga celeb, rumampa sa blue-carpet premiere ng 'Laya'
Rumerampa ang mga sikat na personalidad sa blue-carpet premiere ng pelikulang 'Laya.' Ang movie na ito ay sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo, isang Filipino film director.
Bida sa kuwento sina Andrea Brillantes, JC Santos, at Anthony Jennings. Kasunod ng bonggang premiere, pumasok na ang pelikula sa mga sinehan noong 25 November 2026.
Sana ay napanood niyo na 'to o plano niyo pa lang panoorin? Kasi kung hindi pa, rush na sa cinema!
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