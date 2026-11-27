Shuvee Etrata, magdedebut na sa Japanese film
International era na talaga for Shuvee Etrata dahil magdedebut na siya sa isang Japanese family drama. Nagsimula na ang filming para sa project na ito na produced ng Japanese production company na Kuruwa LLC.
Hindi mag-isa si Shuvee dahil kasama niya sa cast sina Mon Confiado at Radson Flores, sa ilalim ng direksyon ni Takashi Yuki.
Kahit excited na tayong lahat, wala pang nailalabas na detalye tungkol sa title ng movie at kung kailan ito mapapanood.
Kaya ba nating i-predict kung anong genre ng family drama 'to, o baka naman super heartbreaking?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.