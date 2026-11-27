Dan Villegas, sa pregnancy rumors ni Kim Chiu: 'Blessing 'yun!'
Nagsalita si Director Dan Villegas tungkol sa pakikipagtrabaho kina Kim Chiu at Paulo Avelino. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa personal na buhay ng dalawa at ang mga pregnancy rumors na bumabalot kay Kim, nanatiling kalmado ang direktor sa kanyang pagsagot.
Sa isang interview sa sidelines ng premier night ng movie na “Laya,” sinabi ni Villegas na wala siyang alam sa mga kumakalat na balita na buntis daw si Chiu at kaya raw ito umiiwas sa publiko. Para sa kanya, kung sakali mang maging positibo ang balita, isa itong biyaya.
Kung buntis, e, di good for her! Blessing ‘yun! ang hirit ng direktor, bilang magaan na tugon sa haka-haka.
Sa labas ng mga kontrobersya, focus si Villegas sa galing ng tambalang KimPau sa kanilang pelikulang “A Perfect Marriage.” Ito ang entry ng Quantum Films para sa 52nd Metro Manila Film Festival. Ayon kay Villegas, kitang-kita sa bawat scene na magkasundo ang dalawa at nailabas nila ang best version ng isa't isa habang nagtatrabaho.
Kinuwento rin ng direktor na turingan silang teammates nina Chiu at Avelino. Sa halip na magkumpitensya, nagtutulungan sila at nagpapalitan ng notes para mas mapaganda pa ang kanilang mga eksena. Dahil sa teamwork na ito, naging mas smooth ang collaboration at nanatiling mataas ang energy sa set habang nag-sh shoot.
Ang maganda si Pau at Kim pag naka-work ko sila, they push each other, ani Villegas, na naniniwalang ang dynamic na ito ang nagdala ng strong sense of mutual appreciation sa pagitan ng dalawang stars.
Pagdating naman sa timing ng production, nilinaw ni Villegas na ang karamihan sa kanilang shoot ay naganap noong August, at sinundan ito ng dalawa o tatlong araw na filming noong September. Para sa kanya, ang pinakaimportante ay ang rapport at ang trabahong ibinigay nina Avelino at Chiu sa proyekto.
Para kay Villegas, nananatili ang focus sa trabahong pinagsamahan nila at sa magandang rapport nina Avelino at Chiu sa screen.