Mohamed Hadid, engaged na kay Keni Silva
May reason na mag-celebrate ang pamilya Hadid dahil engaged na si Mohamed Hadid sa kanyang girlfriend na si Keni Silva. Inannounce nila ang balitang ito noong November 13 sa inaugural Vogue Arabia Ball sa Dubai.
Tatlong taon na silang mag-boyfriend at girlfriend, at sa event na ito lumabas si Keni na suot ang diamond engagement ring na ibinigay ni Mohamed nang mag-propose ito sa Polo Lounge sa Beverly Hills. Para naman sa look, naka-black suit si Mohamed na 78 years old, habang si Keni naman na 43 ay nag-all-white Krikor Jabotian look na may sculptural corset at embroidered sheer gown.
Sabi ni Keni, cherished niya ang intimate evening na iyon at hindi naman niya kailangan ng grand production para maramdaman na mahal siya. Para sa kanya, ang kanilang romance ay patunay na love doesn't have an expiration date. Binanggit din ng author—na nag-publish ng libro na Divorce As an Opportunity noong January 2025 matapos ang kanyang divorce noong 2022—na reminder ito sa mga babae na hindi natatapos ang story nila sa divorce.
Kinuwento naman ni Mohamed kung bakit niya mahal si Keni, kabilang na ang simplicity nito, pagmamahal sa buhay, at pagmamahal sa mga anak. Para sa kanya, beautiful ang puso at kaluluwa ng kanyang fiancée. Keni, on the other hand, rave na rave sa generosity, passion, at sa pagiging funny ng kanyang husband-to-be.
Si Mohamed ay ama nina Gigi na 31, Bella na 30, at Anwar na 27 sa ex-wife na si Yolanda Hadid, at mayroon din siyang tatlong anak na babae mula sa mga nakaraang relationship.
Kung nag-iisip naman kayo kung kailan ang kasal, chill lang ang couple at hindi nila minamadali ang kanilang nuptials para ma-enjoy muna ang moment na ito.
Sana all nakaka-find ng fairy tale at happily ever after kahit anong age na, 'di ba?