Sparkle, all-out sa pag-back up kay Alden Richards
Todo suporta ang Sparkle sa kanilang talent na si Alden Richards matapos ang mga kumalat na speculation online tungkol sa mga binili at personal living arrangements ng aktor.
Noong 26 October 2026, nag-post ang Sparkle ng isang heartfelt message para sa kanya: Dear Alden, We know your heart, we believe in you, and we stand firmly behind you. Love, your SPARKLE Family.
Hindi rin nagpahuli si Alden at nag-iwan ng maikling reply sa comments section na, And I stand with the right family.
Sali rin sa bandwagon ng pag-vouch sa character ni Alden ang iba pang mga celebrities at personalities. Kabilang sa mga nagpakita ng suporta sina Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Aiai delas Alas, Betong Sumaya, at Kuya Kim Atienza.
Sa “Hero for All” awards night naman, naging prangka si Alden tungkol sa pagiging mabuting tao. Sabi niya, If there's one thing I'm proud of, sabihin n'yo nang mayabang ako. Pero alam ko, at the end of the day, I am a good person. No one can take that away.
Paalala rin niya na dapat gumawa ng mabuti sa kapwa kahit walang inaasahang kapalit dahil, one way or another, it will find its way back to you. You do bad, and you know what will happen.
Dasurv naman ang ganitong support system, 'di ba? Kayo, naniniwala ba kayo na everything will eventually find its way back to you?