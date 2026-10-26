Raheel Bhyria, gustong mag-Olympics pala
Seryoso sa boxing si Raheel Bhyria at dream niya talagang makipagbakbakan sa Olympics. Sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0, nabunyag ng Kapuso actor ang ambisyong ito habang nakikipag-kwentuhan sa kapwa housemate na si Primo Alterado.
Nagsimula ang usapan nang tanungin ni Raheel si Primo sa Filipino kung nakapag-boxing na ito. Sumagot naman si Primo at kinuwento na passionate ang kapatid niya sa sport na ito. Para kay Raheel, kahit alam niyang ambitious ang goal niya, naniniwala siyang "nothing is impossible" at susubukan niyang abutin ito kahit hindi madali.
Siyempre, hindi lang ito basta pangarap lang dahil legit na boxer din si Raheel sa real life. Nanalo na siya sa first amateur boxing bout niya nitong 2024 matapos i-knock out ang kalaban sa third round. Gumanap siya dati bilang boxer na si Matador Gonzales sa pelikulang "Kamao."
In-encourage ni Primo si Raheel at sinabing possible ang lahat basta kasama ang Diyos. Manifesting na talaga itong si Raheel, sana magtuloy-tuloy hanggang gold medal!
Ang Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 ay nag-premiere na noong October 24. Pinagsama-sama sa season na ito ang mga celebrities, content creators, at ordinaryong mga Pilipino.