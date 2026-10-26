Confirmed na! Michelle Dee, lalahok sa Miss Grand International All-Stars 2026
Hindi pa talaga tapos ang laban para kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez Dee. Sa isang joint social media reveal, opisyal nang ipinakilala ng Miss Grand International (MGI) ang beauty queen, actress, model, at entrepreneur na ito bilang isa sa mga major contenders para sa MGI All-Stars 2026 competition.
Siyempre, hindi naman tayo magugulat dahil sanay na tayo sa aura ni MMD. Sa official post ng MGI, highlight ang kanyang striking headshot at ang kanyang track record sa global stages. Sabi pa ng pageant organization, napatunayan na ni Michelle na isa siya sa pinaka-accomplished na international pageant representative ng Pilipinas at handa na siyang dalhin ang kanyang experience at star power para lumaban muli para sa korona.
Kaya naman todo-support ang kanyang GMA family. Agad na nirepost ng Sparkle GMA Artist Center ang announcement na may kasamang energetic message na "#DeePaTapos si MMD!" at pagbati ng good luck para sa kanilang star.
Sa totoo lang, heavy favorite si Michelle dito. Isipin niyo, may dala na siyang experience mula sa Miss World 2019 kung saan pumasok siya sa Top 12, at ang iconic performance niya sa Miss Universe 2023 sa El Salvador kung saan Top 10 siya at humakot pa ng special awards. Plus, hindi lang basta ganda ang dala niya kundi pati ang kanyang advocacy para sa autism awareness, acceptance, at inclusion.
Mark your calendars na dahil ang Miss Grand International All-Stars Final Competition ay gaganapin sa 12 December 2026.
Sa naunang panayam, sinabi ni Michelle na May ibubuga pa ako. Kayo, feeling niyo ba ito na ang missing crown ni MMD?