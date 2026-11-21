Andrea Torres, wagi bilang Best Actress for Television sa ALTA Media Icon Awards
Panalo si Andrea Torres bilang Best Actress for Television sa ALTA Media Icon Awards dahil sa kanyang pagganap sa GMA Afternoon Prime series na Akusada. Agad namang nag-post ang aktres sa Instagram para ibahagi ang kanyang trophy at isang mahabang mensahe ng pasasalamat para sa pagkilalang ito at sa lahat ng taong sumuporta sa kanya.
Sa kanyang post, hindi napigilan ni Andrea na magpasalamat sa award-giving body at sinabing, “Thank you ALTA Media Icon Awards for recognizing our Akusada!” Para sa kanya, may malalim na personal na kahalagahan ang seryeng ito at ibinahagi niya kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng pagkakataong ito sa kanya simula pa lang.
Sabi ni Andrea, This show holds such a special place in my heart. I prayed for this show, I prayed for this role and it gave me one of the best sets I've ever set foot on.
Hirap pero worth it
Inamin ng aktres na hindi naging madali ang materyales ng show dahil mabigat at emotionally demanding ang kwento. Pero ayon sa kanya, nabalanse ito ng supportive na environment sa set at ng mga katrabaho niya na gumawa ng paraan para maging worthwhile ang lahat.
Kuwento pa niya, araw-araw siyang pumapasok sa taping na energized at motivated dahil sa kanyang mga kasamahan. I went home with a happy and fulfilled heart every time. I looked forward to taking on each scene because of how much everyone inspired me, dagdag niya. Para kay Andrea, lahat sila ay nagdala ng kanilang "A-game" at nagtulungan para mailabas ang best ng bawat isa.
Hindi lang para sa kanya ang tropeyo
Imbes na solohin ang credit, ibinahagi ni Andrea ang milestone na ito sa buong production team. Para sa kanya, ang award na ito ay para sa bawat taong naging bahagi ng show. Pinapasalamatan niya ang mga directors, creatives, bosses, co-actors, pati na ang buong staff at crew para sa kanilang gabay at pagkakaibigan.
Binigyang-diin din niya na ang karangalang ito ay nagsilbing paalala ng kanyang passion sa craft. Sabi niya, This recognition is such a lovely reminder of the show, the memories we made and most importantly, my why.
Pasasalamat sa pamilya at fans
Hindi rin nakalimutan ni Andrea na bigyang-pugay ang kanyang pamilya na nanatili sa tabi niya kahit sa mga oras ng pag-aalinlangan. Isinulat niya, To my family, who have been my greatest source of support since the day I first realized my dream of becoming an actress. You never questioned my dream even during the times I began questioning it myself.
Paalala rin daw ng pamilya niya na may dahilan kung bakit siya may ganitong passion sa kanyang ginagawa, kaya hinikayat siyang magpatuloy. Laking pasasalamat din niya sa kanyang mga fans na itinuring na niyang pamilya. Para sa kanya, sila ang dahilan kung bakit posible pa ring gawin ang bagay na mahal niya hanggang ngayon.
Tinapos ni Andrea ang kanyang tribute sa isang spiritual note: “Above all, TO GOD BE THE GLORY. Always.”
Tungkol sa 'Akusada'
Si Andrea Torres ay isang Filipino actress at exclusive contract artist ng GMA Network na nakilala noong 2012 sa seryeng Sana ay Ikaw na Nga. Sa Akusada, na ipinalabas sa GMA Afternoon Prime mula June hanggang October 2025, ginampanan niya ang lead role bilang si Lorena. Ang karakter ni Lorena ay isang babaeng maling naakusahan ng krimen at lumaban para linisin ang kanyang pangalan at muling buuin ang kanyang buhay.
Ang drama series ay idinirekta ni Dominic Zapata at pinagbidahan kasama sina Benjamin Alves, Lianne Valentin, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Arnold Reyes, Ahron Villena, at Jenine Desiderio.
Sino kaya ang susunod na magpapaiyak sa atin sa Afternoon Prime?