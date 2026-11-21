Bare-faced beauty ng mga Sparkle stars, pinakita na
Pakitang-gilas sa pagiging fresh ang mga Sparkle artists gaya nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose, at Bianca Umali. Sa pamamagitan ng mga casual selfies at candid snapshots, proud nilang ipinakita ang kanilang no-makeup look.
Sino ba namang hindi hahanga sa confidence nila na i-flaunt ang natural beauty nang walang kahit anong makeup? Aminin natin, mahirap gumising na ganito ka-fresh, pero carry na carry naman ng mga stars na ito ang bare-faced vibe.
Sana all talaga may confidence na mag-post ng selfie nang walang kahit isang layer ng concealer, 'di ba?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.