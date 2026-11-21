Apl.de.ap, hindi lang basta rap: Ang bagong goals niya para sa Pinas
Hindi na lang snapback ang accessory ni apl.de.ap ngayon dahil marami na siyang 'sumbrerong' suot: coconut ambassador, film producer, at philanthropist. Sa kanyang pag-audit ng sariling legacy, pinatunayan ng Filipino-American rapper na may mas malaking plano siya kaysa sa paggawa ng hits.
Noong Mayo, nag-reunion siya at ang Black Eyed Peas para sa 52nd American Music Awards kung saan nanalo sila ng Best Throwback Song para sa "Rock That Body" na inilabas noong 2009. Kasabay nito, nag-viral din ulit ang kanta nilang "Bebot" sa TikTok 20 years matapos itong i-release noong 2005.
Sino nga ba si apl.de.ap? Siya ay si Allan Pineda Lindo, isang rapper na bahagi ng pop group na Black Eyed Peas na nabuo noong 1990s kasama sina will.i.am, Taboo, at kalaunan ay si Fergie. Nakilala ang grupo sa pag-mix ng hip-hop, R&B, dance, at electronic sounds sa mga album na Elephunk at Monkey Business, kung saan lumabas ang mga hits gaya ng "Where Is the Love?," "Shut Up," "Don’t Phunk With My Heart," at "My Humps." Lalo pang tumibay ang posisyon nila sa pop music sa mga releases na The E.N.D. at The Beginning.
Higit pa sa musika
Kahit na kasama pa rin siya sa Black Eyed Peas at may mga bagong music na ginagawa, nagbubuo na si Pineda ng career na hiwalay sa kasikatan ng grupo. Hindi na lang recording sessions ang pinupuntahan niya kundi pati mga farm sa iba't ibang panig ng bansa at mga meeting para sa kanyang foundation.
Kabilang sa kanyang mga ambitious projects ang isang coconut agroforestry project at isang vocational education program na magtuturo sa mga kabataang Filipino tungkol sa electric-vehicle battery technology. Plano rin niyang gumawa ng pelikula tungkol sa legendary billiards player na si Efren "Bata" Reyes.
Para kay Pineda, ang mga proyektong ito ay paraan upang mabigyan ang mga Filipino ng mas maraming oportunidad na gamitin ang resources, talento, at kaalamang naroon na sa paligid nila. Inamin niya na marami siyang namiss dahil umalis siya ng Pilipinas noong siya ay 14 years old pa lamang, kaya ngayon ay sinusubukan niyang humabol at kilalanin ang mga bagong artists sa bansa.
Love letter para sa bayan
Kasalukuyang naglalagi si Pineda sa Pilipinas para makipag-collaborate sa mga artists na bumubuo ng career sa sarili nilang terms. Kasama sa mga ito sina Nadine Lustre, Illest Morena, at Fana, na ayon sa kanya ay nagpapakita ng mas varied at experimental na music scene.
Ang kanyang latest release ay ang EP na pinamagatang PPP, na short for "Philippine People Power." Inilarawan niya ito bilang isang love letter para sa bansa na tumatalakay sa mga isyung kailangan ng atensyon. Ang unang track na "Why?" ay featuring si Bamboo at nagsisilbing call to action para sa pag-exercise ng karapatan ng mga tao. Ang "Pinoy United" naman ay tungkol sa paggawa ng kapayapaan, habang ang "Turn Around" ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa.
Sa pamamagitan ng PPP, layunin ni Pineda na mag-inspire at maghatid ng mga mahihirap na mensahe. Naniniwala siya na ang responsibilidad para sa pagbabago ay dapat manggaling sa lahat ng sector—mula sa artists, government, private, hanggang public.
Pag-invest sa talento
Para kay Pineda, nasa mga Filipino na ang talento at kaalaman para solusyunan ang mga problema ng bansa; ang kailangan na lang ay mas malaking investment sa mga taong makakapagpatakbo ng mga resources na ito.
Ang paniniwalang ito ang nag-drive sa kanyang collaboration sa mga artists na iba ang sound sa hip-hop at pop na kinagisnan niya. Isang halimbawa nito ang pagtatrabaho niya kay Nadine Lustre. Ang kanilang collaboration ay nagsimula sa shared interest sa pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng coconut project. Nakipag-ugnayan din si Lustre sa kanya dahil gusto niyang mag-feature sa album ni Pineda.
Kaya naman, hindi na lang basta rap ang game ni apl.de.ap. Mula sa pagiging global star, gusto na niyang maging bridge para sa mga local talents at magsasaka. Sana all may ganitong level ng vision, 'no?