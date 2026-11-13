chicken meatballs na may avgolemono: isang comfort food na may avgolemono
Perfect itong chicken meatballs kapag nagsisimula nang lumalamig ang panahon. Mas light ito kaysa sa classic version pero hindi nag-co-compromise sa sarap, lalo na't juicy ang kinalabasan at bagay na bagay sa avgolemono sauce na nag-aangat sa bawat subo.
Simple lang ang recipe na ito at hindi kailangan ng expert skills sa kusina. Gamit ang ilang basic ingredients, makakagawa ka na ng home-cooked meal na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Ang mga pangunahing sangkap ay giniling na manok, kanin, sibuyas, parsley at itlog.
Ang secret weapon ng dish na ito ay ang avgolemono, isang mixture ng egg at lemon juice. Para sa mga gusto ng mas malapot na sauce, pwedeng dagdagan ng corn flour. Para hindi mag-curdle ang itlog, unti-unting hinahalo ang mainit na broth sa avgolemono bago ito ibuhos sa kaldero.
Para sa extra kick, i-serve ang meatballs habang mainit pa na may sprinkle ng freshly ground pepper at konting patak ng lemon juice. Sobrang comforting nito at swak na swak sa panlasa kahit hindi kasing-bigat ng traditional meatballs.