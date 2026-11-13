Elizabeth Banks, bida sa bagong comedy series na 'She's Fine' sa Apple TV
Kaya nang i-handle ang divorce? Iyan ang tanong sa bagong comedy series na 'She's Fine' na mapapanood sa Apple TV simula January 27. Bida rito si Elizabeth Banks bilang si Heidi, isang recent divorcee na sinusubukang mag-start over para sa sarili niya at sa mga anak niya.
Pero siyempre, hindi naman magiging comedy kung walang plot twist. Maguguluhan ang buhay ni Heidi kapag napunta siya sa sitwasyong kailangan niyang i-coordinate ang 'retirement community sexcapades' ng tatay niya. Idagdag pa rito ang uneasy alliance niya sa single na anak ng girlfriend ng tatay niya. Imagine the awkwardness!
Sa January 27, lalabas ang first two episodes. Pagkatapos noon, every Wednesday na ang release ng mga remaining episodes hanggang March 24, 2027.
Ito na pala ang second project ni Banks sa Apple pagkatapos niyang bumida sa pelikulang "The Beanie Bubble" noong 2023. Let's be honest, mukhang mas chaotic at mas masaya itong bagong show kaysa sa mga toys ng '90s.
Sino rito ang relate sa gulo ng family dynamics pagkatapos ng break-up?