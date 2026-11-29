Shuvee Etrata, Faith Da Silva, at Jon Lucas, nag-pasilip ng behind the scenes ng 'Code Grey'
Ready na mag-report for duty sina Shuvee Etrata, Faith Da Silva, at Jon Lucas para sa upcoming medical drama series na 'Code Grey'. Nag-share si Faith ng sneak peek sa Instagram Stories ng kanilang taping day sa set ng show, kung saan nakita sila nina Shuvee at Jon na naka-scrubs at white coats.
Kinuha ang mga photos na ito sa labas ng isang hospital emergency room para mabigyan ang mga fans ng ideya kung ano ang nangyayari behind the scenes ng series. Na-release na rin ang teaser ng 'Code Grey' noong November 23, at umani ito ng atensyon mula sa mga fans at netizens. Marami ang nag-express ng excitement at excitement para sa mga Kapuso stars sa kanilang mga gagampanang role sa medical drama.
Kasama rin sa cast ng series sina Alden Richards, Christopher de Leon, Romnick Sarmenta, Allen Ansay, Joross Gamboa, Christian Bautista, at Kristoffer Martin. Mapapanood ang 'Code Grey' sa GMA Prime sa taong 2027. Abangan natin kung papasa ba sila sa board exams o kung puro drama lang ang mangyayari sa ER!