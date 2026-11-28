Ice Seguerra at Liza Diño, dinala ang 'Never the Bride' sa Italy
Nagpakitang-gilas ang singer-director na si Ice Seguerra at ang asawa niyang si Liza Diño sa TorinoFilmLab sa Turin, Italy. Dinala nila ang original series na "Never the Bride" sa ilalim ng SeriesLab program sa TFL Meeting Event na naganap noong 26 hanggang 28 November 2026.
Sobra ang flex dito kasi ito lang ang tanging Asian-led series sa siyam na napili mula sa 96 applications galing sa 50 bansa. First time din ito para sa isang Southeast Asian-led project sa kasaysayan ng programa. Ang drama, na gawa ng kumpanya nilang Fire & Ice Media, ay tungkol kay Sofia Aragon, isang successful wedding planner na unti-unting gumuguho ang sariling marriage.
Siyempre, powerhouse ang team: si Liza, na dating chairperson ng Film Development Council of the Philippines, ang creator, writer, at showrunner, habang si Ice naman ang director. Kasama rin nila si Stefano Centini ng Volos Films bilang Italian producing partner. Bago ang final presentation, dumaan muna ang team sa anim na buwang workshops at mentorship sa Poland, Spain, at Italy para ihanda ang project sa mga international partners.
Filipino pride sa world stage
Para kay Liza, hindi kailangang mag-adjust para magustuhan ng mundo. Sabi niya, In the Philippines, a wedding is never just about two people. It is where family, faith, tradition, social expectations and personal aspirations converge. Naniniwala siya na ang mga kwentong baon ang sariling kultura ang mas may chance na kumonekta sa mga tao kahit saan. Diretsahang hirit pa niya, We don't need to become less Filipino to reach the world.
Sa panig naman ni Ice, nakatulong ang programang ito para lumawak ang perspective niya bilang director. Hindi lang daw ito tungkol sa paggawa ng "premium" look, kundi sa pagbuo ng creative discipline at production processes para mapanatili ang quality sa bawat episode at season.
Hindi lang basta presentation
Bago pa man sila lumipad papuntang Turin, nanalo na ang "Never the Bride" ng dalawang awards sa 2025 Taiwan Creative Content Fest—ang Series Mania Award at ang audience-voted MyPick Project Award. Sumali rin ito sa Asia Co-Pro Pitch sa Series Mania Forum sa Lille, France.
Sa ngayon, open ang Fire & Ice Media para sa mga commissioning, financing, at production partners na gustong sumama sa journey ng series.
Sana all may world-class project, 'no? Kayo, ready na ba kayong maiyak sa wedding drama na 'to?