Gehlee Dangca, may bagong brand deal kahit nasa loob ng PBB
Kahit nasa loob ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0, hindi humihinto ang pag-akyat ng career ni Gehlee Dangca. Ang 19-year-old Filipina star ay opisyal nang inanunsyo bilang pinakabagong brand ambassador ng BW Women, isang Filipino fragrance at personal care brand. Ang partnership na ito ay nakatutok sa pag-celebrate ng confidence, femininity, at self-expression.
Para sa BW Women, swak na swak si Gehlee sa kanilang mantra na “Your Best Self Everyday” dahil sa kanyang viral moments, doll-like beauty, at ang kanyang unmistakable princess energy. Hindi raw naging madali ang paghahanap ng ambassador na kayang pagsabayin ang fierce confidence at fun, sweet charm, pero nahanap nila ito nang mag-take over si Gehlee sa FYP ni Kimberly Barrozo.
Ang sikreto sa likod ng partnership
Kinuwento ni Kimberly Barrozo, ang brand manager ng BW Women, na talagang na-captivate siya sa mga viral moments ni Gehlee. Partikular na nabanggit ni Barrozo ang mga iconic pose switches ni Gehlee tuwing may dumadaan na sasakyan, na raw ay talagang nagpa-stop ng kanyang scroll. Dahil sa pagiging effortlessly iconic, lovely, at authentic ni Gehlee, naging malinaw para sa brand na siya ang perfect fit para sa BW Women.
Para kay Barrozo, representasyon si Gehlee ng isang vibrant at exciting chapter para sa brand. Inilarawan niya ang star bilang fun, charming, at genuinely inspirational. Layunin ng partnership na ito na i-empower ang bawat babae na isuot ang kanilang confidence nang may pagmamalaki at ipakita ang kanilang best self araw-araw, dahil naniniwala ang brand na ang scent ay ang signature ng isang babae.
Mula K-pop hanggang sa local scene
Bago siya nakilala bilang household name ng mga Filipino K-pop fans, nakuha muna ni Gehlee ang atensyon ng publiko sa South Korean survival competition na Universe Ticket. Ito ang naging daan para sa kanyang debut sa K-pop girl group na UNIS noong March 2024. Dahil sa kanyang graceful confidence, distinctive style, at playful personality, mabilis siyang naging favorite ng mga fans at binansagang “People’s Princess.”
Ngayong pinapasok na niya ang Philippine entertainment industry, ang partnership niya sa BW Women ay patunay ng kanyang lumalaking influence kahit sa labas ng mundo ng music. Ipinapakita nito na ang kanyang career momentum ay patuloy na lumalakas habang pumapasok siya sa mga bagong chapter ng kanyang buhay.
Ang paboritong scent ng 'People's Princess'
Sa kanyang unang campaign shoot, agad na nagustuhan ni Gehlee ang scent na “Whimsy” mula sa BW Women Whimsical Deo Body Spray Collection. Ang fragrance na ito, na may bright at fruity notes at youthful energy, ay perfect complement sa feminine charm at playful personality ng star. Sinasabing capture nito ang kanyang signature princess energy sa isang bote dahil ito ay sweet, vibrant, at effortlessly captivating.
Sa mga susunod na buwan, maaari nang abangan ng mga fans ang mga vibrant campaigns, exclusive behind-the-scenes content, at special promotions kung saan itatampok ang mga paboritong produkto ni Gehlee, pati na rin ang mga exciting brand activations. Ang anunsyong ito ay kasabay din ng paghahanda para sa event ng BW Women na Once Upon a Spritz: Return to Whimsyland, kung saan ise-celebrate ang kanilang Whimsical Collection.
Para sa BW Women, hindi lang ito basta celebrity endorsement kundi isang celebration ng individuality at authenticity. Para naman kay Gehlee, isa itong mahalagang milestone sa kanyang karera na patuloy na nag-blossom kahit nasa loob pa siya ng PBB house. Ready na ba kayong amuyin ang scent ng isang princess?