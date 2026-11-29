Kathryn Bernardo, tiniyak na may closure ang finale ng 'Someone, Someday'
Sa wakas, matatapos na rin ang paghihintay ng mga fans. Sinabi ni Kathryn Bernardo na ang grand finale ng "Someone, Someday" ay ginawa talaga para ibigay ang closure na kailangan ng character niyang si Billy. Ayon sa actress, ito na ang pagkakataon para masagot ang mga katanungang dala-dala ng mga viewers sa buong season ng ABS-CBN drama na nag-air ng huling episode sa free TV noong Biyernes, Nobyembre 27.
Sa isang interview, kumpirmado na ang ending ay binuo para ayusin ang kwento ni Billy, pati na ang komplikado at mahabang history niya kasama si Jordan, na ginampanan naman ni James Reid. It's gonna give closure to Billy's character, for everyone, and all their questions will be answered, hopefully, ani Kathryn. Let's be real, sino ba namang hindi excited malaman kung saan talaga pupunta ang tension ng dalawang ito?
Sa seryeng ito, siya ang sentro bilang si Billy, isang babaeng patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya kahit pa malagay sa panganib ang sarili niyang kaligtasan.
Ang viral na huling hirit
Hindi rin mawawala sa spotlight ang kissing scene nina Billy at Jordan sa huling episode. Bago pa man ang finale, pinag-uusapan na ito ng mga fans sa social media. Ang romance ng dalawa ang isa sa mga main threads ng show, lalo na nang umamin si Jordan ng kanyang feelings para kay Billy sa final stretch ng season, matapos ang maraming taon na nanatili lang silang magkaibigan.
Para kay Kathryn, ang episode na ito ang nagsilbing payoff sa isang kwento kung saan parang palaging hinihila ang mga characters sa iba't ibang direksyon hanggang sa dulo. Grabe ang chemistry, 'di ba? Ramdam na ramdam ang build-up.
Hindi naging madali ang journey
Aminado ang actress na hindi naging smooth ang takbo ng journey para sa team sa likod ng series. Pero kahit may mga pagsubok, sinabi ni Kathryn na marami siyang natutunang lessons mula sa experience na ito.
Bago pa man ang finale, nakuha na ng series ang papuri online dahil sa isang heavy rain scene. Sa eksenang iyon, nag-breakdown si Billy habang nagmamakaawa ng tawad kay Jordan. Ang parteng ito, na lumabas muna sa advance Netflix run, ay tinawag pa ng mga viewers na "masterclass in acting" at naging isa sa pinaka-talked about moments ng buong season. Kitang-kita rito ang husay ni Kathryn sa pag-deliver ng emosyon.
Ang huling pagsubok nina Billy at Jordan
Sa mga huling episodes, dumaan ang relasyon nina Billy at Jordan sa pinakamahirap nilang trial. Ayon sa ABS-CBN Studios, aakusahan si Billy na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng ina ni Jordan dahil sa isang hit-and-run accident na nangyari noong mga bata pa sila. Isipin niyo na lang ang bigat ng accusation na 'yan sa gitna ng kanilang romance.
Kasabay nito, hinarap din ni Billy ang isang life-threatening situation para sa kanyang nakababatang kapatid na si Oliver, na ginampanan ni Migz Casimiro. Nakaranas si Oliver ng coma matapos siyang atakihin ni Mariela, ang ina ng half-sister ni Billy na si Bea, na ginampanan ni Maja Salvador.
Nagkaroon din ng dilemma si Billy kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Bea. Ilang beses na talagang tumalikod at kumalaban si Bea sa kanya, pero sa huli ay nag-claim ang kapatid na gusto na nitong bumawi at mag-make amends. Inaasahang ipapakita ng finale kung paano magsasara ang lahat ng mga threads na ito.
Saan mapapanood ang finale
Ang "Someone, Someday" ay mapapanood tuwing weeknights, 8:45 p.m. sa ALLTV 2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at TFC. Para sa mga hindi makapaghintay, available ang episodes 72 hours in advance sa Netflix at 48 hours in advance sa iWant.
Ang final stretch ng series ay nakatutok sa tatlong lead stars, kung saan ang character ni Maja na si Bea ay nagsilbing ally at threat kay Billy hanggang sa mga huling episode.
Bago ang finale, nakamit din ni Kathryn ang isang recognition. Kasama ang Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz, napabilang si Kathryn sa 2026 lists ng young leaders at industry pioneers ng Asia-Pacific Entrepreneurs Annual Forum.
Kayo, satisfied ba kayo sa closure nina Billy at Jordan o gusto niyo pa ng Season 2?