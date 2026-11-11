Sharmaine Arnaiz, pumasa na sa veterinary board exam sa edad na 52
Isang malaking achievement para kay actress Sharmaine Arnaiz dahil pumasa siya sa Veterinarians Computer-Based Licensure Examination. Kasama siya sa 1,083 na pumasa mula sa 1,503 examinees, base sa resultang nilabas ng Professional Regulation Commission (PRC) noong Lunes, 9 November 2026.
Kuhang-kuha ni Sharmaine ang timing dahil kumuha siya ng exam ilang araw lang matapos i-celebrate ang kanyang 52nd birthday. Kung titingnan ang listahan, nakapangalan siya rito bilang "Ochoa, Sharmila Pribhdas," na kanyang married name. Ang real name naman niya ay Sharmila Velasco Pribhdas-Shahani.
Actually, hindi ito ang unang attempt niya. Kumuha na siya ng exam last year pero muntik na lang—74.60 ang score niya, kaya konting-konti na lang ay papasa na sana siya noon. Aminado ang actress na hindi niya inaasahang papasa siya ngayon, at naiyak pa siya sa disbelief nang magsimulang mag-congratulate ang mga tao sa kanya.
Ang journey sa pangarap
Matagal din itong hinintay ni Sharmaine. Noong 2007 pa siya nakakuha ng Veterinary Medicine degree mula sa De La Salle Araneta University. Noon ay buntis pa siya sa pangalawang anak niya na si Miguel kasama ang asawang si Ernesto "Che" Ochoa. Bukod kina Miguel, may mga anak din sila na sina Gab at Amisha.
Para sa kanya, ito na ang panahon para piliin ang sarili matapos ang maraming taon ng pag-una sa mga anak. Sabi niya, All my kids will be in college next year... It's my turn to follow my dreams. Sinabi rin niya na magre-resign na siyang driver next year dahil naibigay na niya ang lahat para sa kanyang mga anak.
Naging inspirasyon din niya ang panganay niyang si Gab na kamakailan lang ay pumasa rin sa nursing board exam. Dahil dito, na-inspire si Sharmaine na ituloy ang kanyang unfinished dream.
Pag-alala at payo
Idineklara ni Sharmaine ang tagumpay na ito para sa kanyang late manager na si Bibsy Carballo. Si Bibsy, na pumanaw noong 2016, ang mismong nag-convince sa actress na tapusin ang kanyang pag-aaral.
May payo rin si Sharmaine para sa mga veterinary graduates na hindi pa pumapasa: keep reviewing, keep going after your goal, at huwag hayaang i-define ng previous exam result ang iyong future. Mag-o-oath na si Sharmaine at ang kanyang mga fellow passers ngayong December para opisyal nang maging licensed veterinarians.
Sana all may ganitong determination, 'di ba? Kayo, anong pangarap ang itutuloy niyo na?