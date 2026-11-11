Olivia Dean, kinilala bilang Apple Music Artist of the Year
Slay na slay si Olivia Dean dahil kinilala siya bilang Apple Music’s Artist of the Year. Ang award na ito ay pagkilala sa mabilis niyang pag-angat sa international stardom at sa malaking epekto ng kanyang mga kanta nitong 2026. First time sa history na may artist mula sa UK na nakakuha ng ganitong distinction, kaya naman deserve na deserve ang hype.
Si Dean ay isang English singer at songwriter na kilala sa pagha-handle ng pop at neo soul. Bago pa man ang milestone na ito, naging standout na siya sa industriya matapos hirangin ng Amazon Music bilang Breakthrough Artist of the Year noong 2021. Sumunod naman ang pagkilala ng BBC Music sa kanya bilang Breakthrough Artist of the Year noong 2023 at ang pagpasok niya sa shortlist ng Mercury Prize sa parehong taon. Noong 2024, hindi rin siya nagpahuli nang ma-nominate sa tatlong BRIT Awards, kabilang na ang Artist of the Year.
Ang breakthrough year at streaming success
Naging wild ang momentum ni Dean matapos ilabas ang album niyang The Art of Loving sa huling bahagi ng 2025. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pag-akyat ng kanyang popularity. Isang malaking factor dito ang hit single niyang “Man I Need” na halos hindi na nawala sa Apple Music’s Daily Top 100 simula noong pumasok ito sa chart noong 29 August 2025.
Hindi lang sa streaming app humahataw si Dean kundi pati na rin sa industry awards. Nakuha niya ang Grammy Award for Best New Artist at humakot ng apat na BRIT Awards, kung saan kasama rito ang titulong Artist of the Year. Talagang hindi na mapipigilan ang career trajectory niya ngayon.
Sold-out shows at music influences
Kahit sa live performances, ramdam ang pagiging main character ni Dean. Noong fall 2025, naging opening act siya para kay Sabrina Carpenter sa Madison Square Garden sa New York City. Pero ang plot twist, bumalik siya sa parehong venue nang wala pang isang taon para sa sarili niyang four-night residency. Hindi lang doon natapos ang winning streak niya dahil nagkaroon din siya ng six-night sold-out run sa The O2 Arena sa London.
Kung tatanungin kung bakit nakaka-hook ang music niya, ito ay dahil sa kanyang heartfelt songwriting tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan, at human connection. Ang tunog niya ay hango sa tradisyon ng 1960s soul at pop, at ramdam ang influence nina Sade, Prince, at Lauryn Hill. Ang kanyang mga kanta ay nagbibigay ng message ng affirmation at openness, na humihikayat sa mga listeners na tingnan ang pag-ibig sa iba't ibang anyo bilang isang bagay na nangangailangan ng intensyon at effort. Ang perspective na ito ay kinuha niya mula sa libro ni bell hooks na All About Love: New Visions na na-publish noong 1999.
Ang reaksyon at ang physical award
Para kay Olivia, ang paggawa ng music ang best thing in the world at really amazing ang pakiramdam na mapili bilang Apple’s Artist of the Year. Sabi pa niya, really cool ang makilala bilang isang artist na nakagawa ng impact.
Sumuporta rin si Rachel Newman, ang co-head ng Apple Music, na pumuri sa kakayahan ni Dean na kumonekta sa mga listeners gamit ang honesty at songwriting. Para kay Newman, ang nagpapaiba kay Olivia ay ang pagsasalita nito mula sa puso sa bawat pagkakataon. Ayon sa kanya, ang mga kanta ni Dean ay nakakapag-udyok sa tao na tumawag ng kaibigan, sumayaw sa kusina, at magsabi sa taong mahal nila na mahal nila ito. Ang pagiging open at genuine ni Olivia ang nag-transform sa isang great year para maging isang defining one.
Bilang bahagi ng pagkilalang ito, makakatanggap si Dean ng isang physical Apple Music Award. Ang design nito ay sadyang ginawa para i-celebrate ang artistry at craftsmanship ng music creation. Ang award ay binubuo ng custom silicon wafer ng Apple na nakasabit sa pagitan ng polished sheet of glass, at sinusuportahan ng machined at anodized aluminum body. Ang chip na ito ay simbolo ng technology sa likod ng mga devices na nagbibigay-daan sa mga listeners na makinig sa mahigit 100 million songs sa Apple Music.
Para sa mga fans na gustong mag-throwback, may inihanda ring special collection ng playlists na nakadedyke kay Dean at sa mga artists at kanta na humubog sa nakaraang 12 buwan.
Sino kaya ang susunod na UK artist na makakagawa nito?