Lea Salonga, bet ang Asean musical; Kylie Verzosa, share naman ng struggle sa fashion
Game na game si Lea Salonga sa idea ng isang Asean musical na pagsasama-samahin ang mga performers mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Sa 2026 Asean Inclusive Growth Summit ngayong November 11, shinare ng Broadway icon na gusto niya itong mangyari, pero dapat daw ay mag-focus sa isang story na specific pero universal para maka-relate ang lahat kahit diverse ang mga kultura.
Kinuwento rin ni Lea ang childhood experience niya sa Asean cultural exchanges. Sabi niya, naging fun part ito ng paglaki niya dahil nakilala niya ang mga entertainers mula sa iba't ibang Asean countries on a human level, hindi lang basta sa rehearsal o performance.
Pero hindi lang puro pangarap ang hatid ni Lea dahil nagbigay rin siya ng realtalk para sa mga aspiring artists. Paalala niya, dapat siguraduhin muna ng isang artist kung gusto talaga nila ang ginagawa nila dahil "hard" ang buhay sa arts. Dahil galing siya sa pamilya ng mga artists, alam niya na ang journey sa industry ay pwedeng maging "backbreaking and heartbreaking," pero go lang daw kung iyon ang nagpapatakbo sa iyong "machine."
Kasama naman sa mga speakers sa summit sina Angelina Jolie at Kylie Verzosa. Dito, binuksan ni Kylie ang usapan tungkol sa hirap sa fashion industry na naging reason kaya niya itinatag ang body-inclusive shapewear brand na Sola noong 2024.
Kasamang dumalo ng beauty queen at entrepreneur na si Kylie ang kanyang fiancé na si Emil Eriksen. Nilinaw ni Kylie na gusto niyang punan ang lack of affordable shapewear options para sa mga Pinoy. Ayon sa kanya, hindi accessible para sa typical working-class Filipino ang shapewear na nagkakahalaga ng 5,000 pesos na kailangan pang bilhin online o internationally. Dahil dito, bumuo sila ng brand na proudly Filipino-made, fit sa Asian body type, affordable, at proud isuot.
Sana all may ganyang level ng drive, 'no? Kayo, handa na ba kayong mapagod sa arts basta passion niyo?