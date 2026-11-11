Baninay Bautista, nominated as Kapuso Host of the Year!
Dasurb na dasurb! Nominated si Baninay Bautista para sa Kapuso Host of the Year sa GMANetwork.com Awards 2026. Ito ay dahil sa kanyang performance bilang host ng Chika Cart sa GTV, kung saan hatid niya ang pinakabagong showbiz news with her signature charm.
Sino ba namang hindi magmamahal kay Baninay? Naalala pa natin kung paano niya nakuha ang puso ng publiko noon sa Pinoy Big Brother: Lucky 7 dahil sa kanyang pagiging authentic at boundless energy. Mula doon, naging successful content creator siya na kinagigiliwan ng millions of followers sa kanyang lifestyle vlogs, hanggang sa opisyal na siyang pumirma sa Sparkle GMA Artist Center.
Now, it's time to show some love! Open na ang voting para sa mga favorite Kapuso stars, love teams, at programs. Ang voting period ay nagsimula noong October 28 at tatakbo hanggang December 28, 2026, sa www.GMANetwork.com/awards2026. Ang best part? Pwedeng bumoto nang paulit-ulit, kaya go na sa pag-spam for our girl!
Abangan ang official announcement ng mga winners sa December 31. Let's hope na mag-end ang taon ni Baninay with a big win!