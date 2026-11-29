SexBomb Girls, may bagong Christmas single na!
Naglabas na ng bagong holiday single na “Paskowariwap” ang SexBomb Girls para maghatid ng early Christmas cheer. Inanunsyo ni Rochelle Pangilinan ang release ng kanta sa isang Facebook post.
Kuwento ni Rochelle, regalo raw ito para sa kanilang longtime supporters matapos ang successful reunion ng grupo. Halos isang taon na raw mula nang muling magsama-sama ang grupo, at may munting regalo sila ngayong Pasko para sa mga Pinalaki ng SexBomb.
Kasama sa post ang recording version ng kanta, na inilarawan ni Pangilinan bilang isang track na puno ng pagmamahal, pasasalamat, at masasayang alaala. Nagpasalamat din siya sa walang sawang pagmamahal at suporta ng mga fans dahil sila raw ang dahilan kung bakit patuloy na naibabahagi ng grupo ang musikang naging bahagi ng buhay ng marami.
Kung gusto niyo nang sayawin at kantahin ang “Paskowariwap,” available na ito sa Spotify, Apple Music, at YouTube Music.
Balik-tanaw lang, nag-reunion ang SexBomb Girls noong December 2025 para sa isang concert. Pagkatapos nito, nag-international tour pa sila sa Australia at United States. Siyempre, hindi na bago sa atin ang grupo dahil sa mga dance hits nila gaya ng “The Spaghetti Song” at “Halukay Ube” na talaga namang tatak Pinoy pop culture.
Sana all may gift na kanta, pero ang tanong: handa na ba ang dance moves niyo para sa bagong track na 'to?