& Juliet, magkakaroon ng first Asian staging sa Pilipinas
Inilabas na ng Full House Theater Company ang principal cast para sa & Juliet, na magiging unang homegrown Asian staging ng internationally acclaimed hit musical na ito. Magbubukas ang produksyon sa September 2027, kaya halos isang taon pa bago ito mapanood sa entablado.
Imbes na sundin ang nakagawiang trahedya ni Shakespeare, binigyan ng & Juliet ng kakaibang twist ang future ng heroine nito. Ipinapakita sa storya kung ano ang mangyayari kung pinili ni Juliet na magpatuloy sa kanyang buhay imbes na sumunod kay Romeo sa isang trahedya. Dahil dito, naging isang lively coming-of-age musical ang show na gumagamit ng mga chart-topping pop songs na isinulat ni Max Martin.
Kasama sa mga kanta na maririnig sa play ang “...Baby One More Time” at “Roar.”
Ang mga Bida at Cast
Pinamumunuan ang cast ng singer at theater performer na si Radha, na may career sa music competitions, recording, at pag-arte sa stage. Kasama rin niya ang Philippine musical theater icon na si Audie Gemora, na kilala sa kanyang mga performance sa Les Misérables, Sweeney Todd, La Cage aux Folles, Noli Me Tangere, at El Filibusterismo.
Babalik din sa entablado si Anthony Rosaldo, na nakasama na sa mga production ng Rent, Bongga Ka, ‘Day!: The Annie Batungbakal Musical, at Ang Huling El Bimbo. Bahagi rin ng cast ang award-winning actor na si Topper Fabregas, na nakilala sa pagganap bilang Donkey sa Shrek The Musical.
Detalye ng Produksyon
Nagkaroon ng contract signing ceremony noong 23 November sa Sheraton Manila Hotel kung saan pormal na nagkita-kita ang lead cast bago magsimula ang kanilang rehearsals. Ang produksyong ito ang magiging unang theatrical production na itatanghal sa Westside Resort.
Bukod sa mga pangalang nabanggit, may malaking ensemble of performers na kukumpleto sa company. Inaasahan namang ilalabas sa mga susunod na buwan ang iba pang detalye gaya ng character assignments, ang creative team, ticket details, at ang performance schedules.
Let's be honest, sino ba namang hindi mae-excite sa pop hits ni Max Martin sa isang theater setting? Ready na ba ang lahat for the pop-version of Juliet?