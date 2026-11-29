Xia Vigor, bibida sa PH adaptation ng ‘Dream High’
Big milestone na naman para kay Xia Vigor dahil siya ang leading actress sa Philippine adaptation ng hit South Korean musical drama na ‘Dream High’. I-pe-premiere ang series sa Viva One sa March 2027.
Na-reveal ang project na ito noong November 24 during the launch ng ‘Viva One: The New TV’ campaign ng streaming platform. Ayon sa Journal News Online, target ng Viva na itulak si Xia bilang their next big star, at nadiskubre rin sa event na hindi lang pala kumakanta at nag-ra-rap ang actress kundi marunong din siyang sumayaw.
Dahil musical ang nature ng original K-drama, magsasama-sama rin sa Pinoy version ang iba't ibang henerasyon ng music talents sa bansa. Kabilang sa mga inanunsyong kasama sa project sina Ogie Alcasid, Thyro Alfaro, Rob Deniel, Marion Aunor, Louie Ocampo, at ang P-pop group na ALAMAT. Pero keep it lowkey muna dahil hindi pa sinasabi kung ano ang magiging roles ng six lead stars at kung paano exactly makikilahok ang mga featured music artists.
Para sa mga hindi nakapanood ng original, ang ‘Dream High’ na unang lumabas sa South Korea noong 2011 ay tungkol sa anim na students ng Kirin Art High School. Sinusundan nito ang kanilang journey para maging successful performers sa music industry habang hinaharap ang competition, friendship, romance, at personal struggles. Ang original cast noon ay kinabibilangan nina Bae Suzy, Kim Soo-hyun, IU, Ok Taecyeon at Jang Wooyoung ng 2PM, at Ham Eunjung ng T-ara.
Sa side naman ni Xia, itong ‘Dream High’ ang magiging transition niya from child star to young leading actress. Kilala siya sa pagganap bilang Yesha sa 2019 Philippine adaptation ng ‘Miracle in Cell No. 7’ kung saan nakatrabaho niya si Aga Muhlach. Balita rin na babalik siya sa karakter na ito sa ‘2nd Miracle in Cell No. 7’ na official entry sa 52nd Metro Manila Film Festival na magbubukas sa December 25, 2026.
Dagdag pa rito, pinalalawak ng Viva One ang kanilang lineup ng Philippine adaptations ng mga popular Korean dramas. Nauna rito ang ‘Fight for My Way’ na pinagbidahan nina Ashtine Olviga at David Licauco na nag-premiere noong November 20.