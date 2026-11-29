Michelle Yeoh, 64 na edad pero fighting pa rin sa workout routine
Sino ba namang hindi hahanga kay Michelle Yeoh? Kilala ang actress sa paggawa ng sarili niyang high-risk action at martial arts stunts sa loob ng mahigit apat na dekada. Pero kahit 64 na siya, hindi ito naging hadlang para manatiling fit, lalo na’t bida siya sa bagong series na Blade Runner 2099.
Sa isang interview noong 18 November, inamin ng actress na nagbago na ang kanyang physical condition habang tumatanda. Para sa kanya, habang nagkaka-edad, kailangang mas galingan pa ang pag-maintain ng muscle strength para maiwasan ang muscle loss. Diretsahan niyang sinabi na kung wala ito, magbabago ang paraan ng paglakad ng isang tao.
Swerte na rin siya dahil bata pa lang ay sanay na siya sa physical activities. Ayon kay Yeoh, advantage ang pagiging active niya simula pagkabata sa pamamagitan ng pagsasayaw at sports. Kaya naman ngayon, naging bahagi na ng daily routine niya ang tai chi at core-strengthening exercises.
Bakit core ang priority?
Kung itatanong kung ano ang pinaka-importanteng part ng training niya para sa Blade Runner 2099, walang duda na ito ay ang core. Ipinaliwanag ni Yeoh na kailangan ng inner strength para makagalaw nang may motivation, imbes na bilis lang. Dahil replicant ang role niya, dapat ang bawat galaw ay sharp, precise, strong, at powerful.
Para sa kanya, ang core ang pundasyon ng lahat. Binanggit niya na hindi mo pwedeng gawin ang Pilates o magbuhat ng weights nang hindi muna nagtatrabaho sa core.
Ang daily must-dos ni Michelle
Hindi lang exercise ang sikreto ni Michelle Yeoh. Aminado siya na kailangang uminom ng maraming tubig at gumamit ng sunblock araw-araw. Pagdating naman sa physical movement, mandatory para sa kanya ang stretching, tai chi, at ballet.
Kahit hindi pa siya bumabangon sa kama, nagsisimula na ang kanyang araw. Ginagawa niya ang stretching habang nasa bed pa para magising ang kanyang katawan kasabay ng kanyang isipan. Para sa kanya, ito ang paraan para hindi siya makahanap ng excuse na huwag mag-exercise. Ang mga core exercises na ito ang gumigising sa kanyang abs, likod, at mga binti.
Cardio at weight training
Mahilig din si Yeoh sa outdoor activities, partikular na ang pag-hiking. Pero kapag hindi siya nakakalabas, elliptical machine ang ginagamit niya dahil naniniwala siyang napaka-importante ng cardio.
Dahil tumatanda na, mas dinagdagan din niya ang paggamit ng weights. Ayon sa kanya, pumupulot siya ng dumbbells o bote ng tubig, kung ano ang gumagana. Ang goal niya ay pagsamahin ang muscle strengthening at cardio exercise para manatiling kondisyon ang katawan.
Let's be honest, we all need this kind of discipline kung gusto nating maging kasing-lakas ni Michelle pagtanda natin. Kaya mo bang mag-stretch habang nasa kama o late ka na nagising?