Wil Dasovich, magkakaroon na ng star sa Eastwood Walk of Fame
Sana all! Magkakaroon na ng sariling star si Wil Dasovich sa Eastwood City Walk of Fame sa darating na Dec. 1. Sa isang exclusive launch event sa Manila House Private Club sa Bonifacio Global City noong Nov. 26, inamin ng vlogger na sobrang nabigla siya nang malaman ang balitang ito.
Sabi pa ni Wil, Wow, that was really surprising. I just saw that a couple days ago. It just popped up on the news, and I never expected that. I thought that was only for super artistas.
Kahit na sikat na sikat na siya ngayon, napa-nostalgic ang content creator dahil sakto ngang 10 years ago noong nag-upload siya ng kanyang first viral video. Iyon din pala ang nagbukas ng pinto para sa kanyang first TV appearance sa Unang Hirit ng GMA.
Dahil dito, muling nagka-connect si Wil sa TV host na si Suzi Entrata-Abrera. Para sa kanya, blast from the past ang reunion nila dahil halos isang dekada na rin silang hindi nagkita.
Mula vlogging hanggang Guinness World Record
Kuwento ni Wil, wala talaga siyang clear career path noong nagsisimula pa lang siya. Ang gusto lang niya noon ay mag-enjoy sa pag-travel sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ending? Ginawa niyang career ang pag-e-enjoy.
Sabi niya, I wanted to make a career out of having fun, and now I am doing that. My job is — I’m literally a professional ‘have-funner.’ At the end of the day, I think that’s the best job description.
Pero hindi lang Walk of Fame ang win a year na ito. Natapos din ni Wil ang isang ambitious cross-country road trip mula north hanggang south ng Pilipinas gamit ang Maharlika Highway. Layunin nito na ipakita kung gaano ka-connected at accessible ang bansa para sa mga adventurous travelers.
At dahil dito, makakatanggap din siya ng Guinness World Record plaque. Bilang reward sa sarili para sa itinuturing niyang pinakamalaking endeavor, binili niya ang isang Philippine-inspired timepiece na may ocean-blue dial na tribute raw sa mga dagat at highway ng bansa.
Manifesting na lang tayo ng ganitong klaseng success, 'di ba?