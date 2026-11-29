Ralph Miaco, kinabahan sa first escort gig sa Miss Q&A
Grabe ang pressure! Noong November 27, 2026, unang beses na sumabak bilang escort sa Miss Q&A si Sparkle Artist na si Ralph Miaco sa programang It's Showtime.
Kitang-kita ang kaba ng ating boy dahil pinagpawisan siya nang malala sa kanyang first time na pag-escort. Fresh entry talaga si Ralph sa segment, pero ramdam na ramdam ang tensyon sa kanyang debut appearance.
Sino kaya ang susunod na mapapawisan sa kaba sa Miss Q&A stage?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.