Sabina, magiging magician para i-save ang pamilya sa Majika
Hindi biro ang pinagdaraanan ni Sabina, ang panganay na anak nina Garam at Ayessa. Nagbago ang buhay niya nang misteryosong ma-abduct ang mga magulang at kapatid niya at dalhin sa Saladin.
Sa gitna ng paghahanap, nakilala ni Sabina si Eloida, isang white 'salamangkera' na may alam tungkol sa nasabing lupain. Dahil dito, nag-train si Sabina na maging magician sa tulong nina Eloida at Argo para mailigtas ang pamilya niya mula sa panganib.
Seryoso ang plot, 'no? Para talagang underdog story na may magic twist. Keri kaya ni Sabina na makuha ang powers niya bago pa huli ang lahat?
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