Behind the scenes ng The Body: Ang sikreto sa likod ng Lions
Streaming na ngayon ang The Body, isang teen psychodrama tungkol sa isang dance-team initiation na nauwi sa gulo, misteryo, at posibleng pagpaslang. Bagama't madilim ang plot, iba ang vibes sa set ayon sa mga cast na sina Sara Boustany (Elise), Kristina Bogic (Anya), at Geena Meszaros (Lisbeth), kung saan naging close sila bago pa man magsimula ang filming.
Ang seryeng ito ay nakasentro sa mga estudyante ng St. Mark’s High School, kung saan ang tensyon sa kwento ay hindi nadala ng mga aktor sa tunay na buhay. Sa katunayan, naging malaking tulong ang kanilang pagkakaibigan para makayanan ang pressure ng filming, lalo na't aminado sila na medyo bago pa lang sila sa industriya.
Chemistry at koneksyon ng mga cast
Nagsimula ang koneksyon nina Kristina Bogic at Sara Boustany sa isang Zoom chemistry read. Sa oras na iyon, nasa Europe si Kristina at alas-tres na ng madaling araw doon, pero mabilis silang nag-click. Ayon kay Kristina, naramdaman lang nila na pwede silang maging magkaibigan sa totoong buhay. Dahil dito, walang naging pilit sa kanilang relasyon habang nagtatrabaho.
Para kay Sara, bagay na bagay si Kristina sa role ni Anya. Napansin niya na nagdala si Kristina ng softness sa karakter na sa script ay rigid at intense. Dahil dito, nagkaroon sila ng mga biruan at asaran tungkol sa mga desisyon ni Anya at Elise sa show, pero pagkatapos ng filming ay nagkasundo na sila sa lahat ng bagay.
Pagdating naman sa relasyon nina Anya at Lisbeth, inamin ni Kristina na mahal niya si Geena Meszaros at itinuturing itong pinakamagandang tao. Ginamit nila ang natural na energy at tawanan sa totoong buhay para dalhin sa show, lalo na sa eksenang pumipili ng damit si Lisbeth sa closet ni Anya, para hindi lang magmukhang one-layered mean girl si Anya.
Ang dynamics nina Lisbeth at Anya
Sa panig naman ni Geena Meszaros, ipinaliwanag niya na tinitingala ni Lisbeth si Anya sa simula, hanggang sa mangyari ang sitwasyon kay Grace (Sofia Wylie). Doon na nagsimulang magduda si Lisbeth at napagtanto na si Anya ay may kakayahang itapon ang ibang tao para lang isalba ang sarili. Dahil dito, naramdaman ni Lisbeth na kailangan niyang manatiling maganda ang relasyon kay Anya pero kailangan din niyang maging isang hakbang na mas advance rito.
Bilib din si Geena sa maturity ni Kristina. Ayon sa kanya, kahit bago pa lang sa casting, ramdam na niya ang believable authority ni Kristina na hindi naman demanding, kaya naniwala siya na magiging kapani-paniwala ito bilang captain na susundin ng lahat.
Mga improvised moments at challenges sa set
Maraming bahagi ng serye ang nabuo dahil sa improvisation. Isa na rito ang eksenang naging intimate sina Anya at Elise. Sa script, dapat ay nasa tabi sila ng pader, pero nagpasya sina Sara at ang cast na mas bagay kung nasa sahig sila dahil sa epekto ng pagiging high—kung saan mas natural ang pagtawanan at paggapang sa floor kaysa nakatayo lang.
May mga pagkakataon din sa confession scene kung saan binigyan ang bawat isa ng isang pahina para mag-improvise. Nakakatawa ang mga linyang ito kaya sinabi ni Sara na hindi ito pwedeng sabihin nang ganoon habang kinukuhanan siya ng coverage dahil matatawa siya.
Sa chicken fight scene naman, inamin ni Geena na nakakatakot ang vibe ng pool dahil walang music. Kahit may mga stunt doubles na nakatalaga, pinili nilang hindi na ito gamitin dahil excited silang gawin ang scene. Sa kabila ng pagkakaroon ni Geena ng laryngitis at pagkawala ng boses, paulit-ulit pa rin nilang ginawa ang scene dahil sa sobrang saya.
Para kay Geena, kahit magkaaway sina Lisbeth at Elise sa show, naniniwala siya na kung magkaiba ang sitwasyon nila, posibleng naging tunay na magkaibigan ang dalawa dahil pareho silang may malakas na personalidad at may respeto sa isa't isa. Sino kaya ang mas nakakatakot, si Anya o ang mga sikretong dala ng bawat isa?