Maria Clara, sisisihin ang sarili para kay Ibarra
Handa na ba tayong maiyak? Sa teaser para sa episode 71 ng Maria Clara at Ibarra, mapapanood natin si Maria Clara, na ginagampanan ni Julie Anne San Jose, na sisisihin ang kanyang sarili sa kung ano ang mangyayari kay Ibarra na ginagampanan naman ni Dennis Trillo.
Hindi pa detalyado kung ano ang eksaktong mangyayari kay Ibarra. Let's be honest, ang hirap talaga kapag ikaw 'yung feeling na ikaw ang cause ng problema, lalo na kung involve ang taong mahal mo. Damang-dama ang tension at ang bigat ng pagsisisi sa eksenang ito.
Para sa mga gustong makasabay sa drama, ang serye ay mapapanood Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Kung hindi naman naka-tune in sa TV, available din ang episodes sa GMA Play app sa Apple App Store at Google Play, o kaya sa GMANetwork.com/GMAPlay at Android TV.
Kaya ready na ang tissues, dahil mukhang hindi tayo papayagan ng episode na ito na hindi maging emotional. Sa tingin niyo, deserve ba talaga ni Maria Clara na sisihin ang sarili niya o masyado lang siyang hard on herself?