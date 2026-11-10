Olivia Rodrigo, Zack Tabudlo, at BINI: ang mga bago mong paboritong kanta ngayong November
Nag-start na ang season ng mga Christmas music sa mga charts at radio stations, pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang ibang releases. Sa unang linggo ng November, may mga bops at bangers na inilabas ang local at international artists para sa huling dalawang buwan ng taon.
Kabilang sa mga highlight ay ang pagpasok ni Olivia Rodrigo sa holiday mood. Inilabas niya ang kanta na take me home (4 christmas), na first Christmas song niya. Sa catchy at tongue-in-cheek na track na ito, gustong seryosohin ng musician ang kanyang partner ngayong holidays. Bagay na bagay ito habang unti-unting sinasakop ng mga Pasko-themed songs ang charts at radio stations.
OPM hits at PBB kilig
Pagdating naman sa OPM, kumuha ng inspirasyon si Zack Tabudlo sa bagong season ng Pinoy Big Brother. Para sa kanyang track na "Tsaka Nalang", ginamit niya ang popular ship nina Jeo Ong at Gehlee Dangca. Ang kanta ay tungkol sa pag-amin ng nararamdaman sa taong gusto mo, kaya siguradong relatable ito sa kahit kanino na nakaranas na ng ganoong scenario.
Hindi rin nagpahuli ang BINI na naglabas ng Sama-Sama Tayo bilang pagpupugay sa upcoming ASEAN Summit. Sa kantang ito, chinampion ng grupo ang togetherness at ang power ng community sa pag-celebrate ng Southeast Asia.
Para naman sa mga naghahanap pa ng local recommendations, inilabas nina Earl Agustin at a!ka ang Pag-ibig ng Ikaw at Ako II. Ito ay sequel sa hit track ni Agustin na nagdedeliver ng matinding emotions at moving vocals. Kasama rin sa listahan ang Nameless Kids na may bagong album na dinner4two, kung saan tampok ang kantang call back.
International bangers at album drops
Sa international scene, dinala naman ng The Weeknd ang kanyang paghanga sa Hong Kong sa track na Hong Kong. Ginamit niya rito ang sample ng kantang Monsoon ni Faye Wong, isang singer mula sa Hong Kong. Unang narinig ang kanta sa kanyang residency sa Kai Tak Stadium at may classic cantopop energy na perfect pakinggan habang naglalakad sa town sa gabi.
May bagong release din ang XG. Kahit hindi sigurado ang grupo kung saan papunta ang relasyon sa kanilang bagong single, sure naman na isa itong banger na madadagdag sa kanilang discography. Para naman sa OST ng animated movie na Steps mula sa Netflix, nagbigay si JENNIE ng solid na pop single na pasok sa panlasa ng listeners.
Sa mga album, naglabas si Dove Cameron ng kanyang debut full-length studio album na Final Girl, kung saan highlight ang track na breaks open. Kitang-kita rito na alam ni Cameron kung paano i-handle ang pop music. Si Rex Orange County naman ay naglabas ng album na Elvis. Ang 12-track body of work na ito ay tungkol sa love at identity, kung saan gumagamit si Rex ng iba't ibang personas para makuha ang loob ng babaeng mahal niya.
Siyempre, hindi mawawala ang pop excellence mula kay Slayyyter na nagpakitang-gilas sa loob ng apat at kalahating minuto sa kanyang bagong release. Lahat ng ito ay patunay na kahit malapit na ang matapos ang taon, marami pa ring music na puwedeng i-stream.