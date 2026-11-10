GMA Network, naglabas na ng 2026 Christmas Station ID
Inilabas na ng GMA Network ang kanilang 2026 Christmas Station ID na pinamagatang "Liwanag Natin Ang Isa't Isa". Ang goal dito ay magbigay ng mensahe ng liwanag, pag-ibig, at pag-asa, lalo na sa gitna ng mga hamon at uncertainties sa buhay.
Sa video, makikita ang mga Kapuso artists at personalities na nagpapalitan at nagpapasa ng mga lit candles. Simbolo raw ito ng pagbabahagi ng pagmamahal, kindness, compassion, at generosity para makagawa ng malaking pagbabago sa kapwa. May kasama rin itong heartwarming na linya: Kayang paliwanagin ang pinakamadilim na gabi, 'pag pinagsama-sama ang ilaw na taglay natin.
Hindi lang basta stars ang nandoon dahil kasama rin sa ensemble ang mga broadcast journalists, public affairs personalities, radio hosts, at mga up-and-coming artists. May mga special guests din na ngayon lang sasali sa isang GMA Christmas Station ID.
Pagdating naman sa music, ang jingle ay kinanta ng mga singers ng network. Ang lyrics ay isinulat ni Christine Autor, habang si Jade Mark G. Ferreras naman ang gumawa ng composition at arrangement.
Kung hindi niyo pa napapanood, available ang Station ID sa official YouTube at Facebook pages ng GMA Network, pati na rin sa kanilang website. Abangan din ang lyric video nito na ilalabas very soon sa official social media platforms at website ng network.
Sana all may ganyang glow, 'no? Kayo, sino ang favorite Kapuso star na hinihintay niyo sa video?