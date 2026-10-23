Katseye, excited na sa pagbabalik ni Sophia Laforteza
Excited na ang Katseye na makasama muli ang kanilang leader na si Sophia Laforteza. Sa isang interview sa 2026 Victoria’s Secret Fashion Show, kinuwento ni Lara, isa sa mga members ng grupo, ang saya nila sa pagbabalik ni Sophia para sa kanilang mga future performances at activities.
We’re so happy that she’s coming back, sabi ni Lara. Dagdag pa niya, We’re so proud of her. Para kay Lara, naging matapang si Sophia at nirerespeto nila ito sa pagkuha ng space at oras para sa kanyang health.
Nauna nang inanunsyo ni Sophia noong October na babalik siya sa group activities ng Katseye sa January 2027. Ito ay matapos ang kanyang hiatus na inanunsyo noong August 7.
Nag-debut ang Katseye noong 2023 na may anim na members. Noong 2024, bumisita sila sa Manila para sa isang fan showcase, iba't ibang appearances, at mga collab.
May iba pang updates sa members ng grupo. Noong February, nag-hiatus naman si Manon. Pagkalipas ng dalawang buwan, tinanggal ni Manon ang Katseye sa kanyang Instagram bio, pero sinabi niyang nananatili ang positive communication niya sa music label na HYBE at Geffen Records.
Keri na ang waiting game, basta kumpleto na ulit ang squad!