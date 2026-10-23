Faith da Silva, sasabak na sa Fast Talk with Boy Abunda
Magkikita na ang Red Crown star na si Faith da Silva at ang presenter na si Boy Abunda para sa isang panayam ngayong Biyernes, October 23, 2026.
Sisilip natin sa kaniyang kuwento sa Fast Talk with Boy Abunda na mapapanood sa GMA Afternoon Prime. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang show na ito ay airing tuwing weekdays sa ganap na 4:05 p.m. para sa latest updates tungkol sa mga sikat na personalities sa showbiz.
Excited na kaming malaman kung anong mga secrets ang mabubunyag sa bilis ng tanong ni Tito Boy. Sino kaya ang mapapasama sa listahan ng mga 'fast talk' moments niya ngayon?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.