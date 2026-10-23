Elha Nympha, biglang umatras sa 'Inday: The Musical'
Nagulat ang marami nang biglang umatras ang singer na si Elha Nympha sa musical na "Inday: The Musical" isang araw bago ang nakatakdang pagtatanghal nito.
Bakit nga ba? Ayon sa kanyang lawyer sa isang Instagram post, may mga material breaches of contract ang mga organizers kaya hindi na raw posible na magpatuloy pa si Elha sa show. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang kampo niya dahil may mga "ongoing legal considerations" pa raw.
Nakatakdang magbukas ang show noong Biyernes, October 16, 2026, sa Carlos P. Romulo Auditorium at feature pa ang mga kanta ng Manila Sound band na Boyfriends. Pero don't worry, tuloy pa rin daw ang production ayon sa Studio A Productions kahit wala ang singer.
Grabe naman yung timing na isang araw na lang bago ang performance ay magkaka-ganitong issue. Sana maayos agad ito para sa lahat!