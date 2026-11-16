Kaya bang hulaan ng math ang iniisip mo?
Nagpakitang-gilas si Chris Tiu sa iBilib noong 15 November 2026 sa pamamagitan ng isang clever math trick. Ginamit niya ang simpleng calculations para gumawa ng mind-reading illusion at mapaisip ang lahat kung posible nga bang mabasa ng math ang ating iniisip.
Para sa mga hindi nakaabot, ang iBilib ay mapapanood tuwing Linggo, 9:35 AM sa GMA Network. Bukod kay Chris Tiu, kasama rin niya sa pag-host si Shaira Diaz para maghatid ng mga ganitong klaseng highlights.
Sino ba namang hindi mage-enjoy sa math kung parang magic na rin ang kinalabasan? Kayo, game ba kayong subukan ang mga tricks na 'to o mas pipiliin niyo na lang mag-calculator?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.