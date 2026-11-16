Heartthrob era na! Marco Masa, nag-level up sa latest IG photos
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 16, 2026
Hindi na lang basta cute, dahil officially entering his heartthrob era na si Marco Masa! Nag-drop ang Kapuso actor ng isang Instagram carousel kung saan pinakita niya ang kanyang personal growth at fitness journey.
Kitang-kita ang glow up sa mga photos, mula sa pag-hit niya sa gym hanggang sa pag-debut ng isang sleek new look. Sumabay rin ang actor sa mga viral trends sa kanyang mga photos.
Simple lang ang caption ni Marco sa kanyang updates: “Lil progress.” Pero let's be honest, hindi lang ito basta 'lil' progress dahil ramdam na ramdam ang transition niya from child star to a full-blown heartthrob.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.