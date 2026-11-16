Bea Millan-Windorski atake pa rin kahit nadulas sa 'flimsy' na runway sa Puerto Rico
Kahit medyo shaky ang runway, hindi nagpaapekto si Bea Millan-Windorski noong nadulas siya sa swimsuit show ng Miss Universe 2026. Isa lang siya sa mga delegates na natumba sa makeshift runway habang ginaganap ang Beauty on the Beach show sa Caribe Hilton Hotel sa San Juan noong 13 November 2026.
Let's be honest, medyo disaster ang setup. Isang LED wall lang ang backdrop at tela lang ang inilatag sa buhangin para lakaran ng mga candidates. Dahil dito, ilang delegates ang sumubsob sa carpet at buhangin, kabilang na si Bea at si Miss Venezuela na si Clara Vegas.
Hindi nakaka-MU level
Hindi nagustuhan ng mga fans ang nangyari. Para kay Sherman Gamboa, hindi raw nakaka-Miss Universe ang swimsuit show, lalo na ang runway. May lumabas pa ngang video kung saan chine-check ng isang Miss Universe Organization executive ang "flimsy carpet" bago ang show. Sabi pa ng page na Critical Beauty, parang hindi raw nakabili ng plywood mula sa Home Depot ang organizers, kahit pa nagbayad ng $100 ang mga guests para manood.
Dagdag pa rito, tinawag ni Luis Portelles na "whole mess" at kawalan ng respeto sa mga delegates ang nangyari. Hindi lang ang runway ang problem; reported din na 8:30 p.m. na nagsimula ang event kahit 6 p.m. pa dapat ito, at 70 lang sa 116 na candidates ang nakalakad.
Sa kabila ng lahat, proud pa rin ang Miss Universe Philippines Organization at nag-share ng photo ni Bea sa kanyang two-piece swimsuit na may caption na Beauty on the Beach, but make it a Bea moment. Si Bea, na taga-La Union, ay umaasang maibigay sa Pilipinas ang ikalimang Miss Universe crown kasunod ni Catriona Gray noong 2018.
Abangan natin ang coronation night sa 24 November 2026 sa Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.