MTRCB, pinagsabihan ang PBB Collab 3.0 dahil sa dami ng complaints
Pinagsabihan ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang production team ng “Pinoy Big Brother: Collab 3.0” na mag-exercise ng "greater prudence" matapos magkaroon ng meeting noong Huwebes, November 26, tungkol sa mga reklamo laban sa reality show.
Sa nasabing meeting, hinimok ni MTRCB chair and CEO Lala Sotto ang management ng PBB na maging mas mindful sa kanilang content at tutukan ang pag-review sa mga susunod na episodes. Binanggit ni Sotto ang mahigit 2,900 na complaints mula sa viewers at sa National Council on Disability Affairs (NCDA).
Ani Sotto, We heard the complaints of our viewing public and acted on them without delay. These reports helped us know what we should look into.
Katuwang na ngayon ng MTRCB ang production team para masigurong "tastefully" na mahahawakan ang mga sensitive matters sa mga darating na episodes. Binigyang-diin din ni Sotto na ang pagiging prudent at ang pag-obserba ng self-regulation ang susi para hindi na maulit ang isyung ito.
Naging receptive naman umano ang production team sa mga concerns na ibinato sa kanila. Dahil dito, pumayag silang magdaos ng disability sensitivity seminar para sa mga housemates at production staff, base na rin sa request ng NCDA.
Sa huli, muling pinagtibay ng PBB management ang kanilang commitment sa responsible broadcasting at ang pagsunod sa mga existing laws at guidelines.